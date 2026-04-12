4月13日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第10節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：海江田哲朗さん｜スタンド・バイ・グリーン22:05〜 広島-清水：中野和也さん｜SIGMACLUBweb22:20〜 川崎F-鹿島：江藤高志さん｜川崎フットボールアディクト22:35〜 横浜FM-FC東京： 後藤勝さん｜青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン22:50〜 浦和-東京V：河合貴