走行性能だけでなく安全性能にも秀でるクロストレック スバルは、コンパクトSUVであるクロストレック（GU系）に特別仕様車「Limited Black」を設定し発売を開始した。クロストレック（GU系）は、5ドアハッチバックのインプレッサをベースとし、SUVテイストをプラスしたクロスオーバーSUV。全長4,480mmというコンパクトなサイズでありながら、最低地上高は本格派SUV並みの200mmを確保。4WDモデルには、スバル独自の4WD制