10日夜、藍住町のアパートで男性が男2人に鉄パイプのようなもので殴られる事件がありました。男2人は車で逃走していて、警察は強盗致傷事件として行方を追っています。事件があったのは藍住町徳命にあるアパートです。警察によりますと10日午後8時ごろ、このアパートに住む女性から「叫び声が聞こえ、外を見たら鉄パイプの様なもので殴られている」と110番通報がありました。2人組の男が、アパート2階の共