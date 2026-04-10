中国有人宇宙飛行工程弁公室によると、嫦娥7号として用いられる月探査機が4月9日夜までに、空路と陸路による輸送により中国南東部の海南省にある文昌航天発射場に順調に到着しました。今後は計画に基づき、打ち上げ前の各種テストや準備作業が行われます。嫦娥7号計画の目標は、高精度な月面軟着陸、足を用いた移動、ホッピング（跳躍）による移動、永久に日陰面であるクレーター内部の探査などにおける重要技術の実現です。探査機