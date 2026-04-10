【写真】『Project Circles -ミクたちとの共振-』 2026年4月30日～5月4日のゴールデンウィーク期間中に横浜を舞台に開催される、回遊型アートイベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』（一部展示は5月10日まで継続）。 本イベントは、初音ミクを起点としたボカロフェスの枠を超え、音楽、イラスト、映像、身体表現、テクノロジーといった多層的な創作が交差する都市型カルチャー体