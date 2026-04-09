きょう（木）午後は西日本で雨の範囲が広がり、今夜には東海や北陸でも雨雲がかかり始める見込みです。さらに、遅い時間には関東でも、雨の降り出す所が出てきそうです。今夜は西日本の日本海側や東海で雨脚が強まり、雷の鳴る所があるでしょう。10日（金）は全国的に雨や風が強まり、西日本は午前中、東海は夕方にかけて雷雨の所がありそうです。西日本を中心に今夜から10日（金）は、落雷や突風に注意が必要です。10日（金）は天