きょう8日（水）は、午後は全国的に晴れるでしょう。1日を通して雲も広がりにくく広い範囲で気持ちのよい青空が広がりそうです。あす9日（木）は、きょうに引き続き日中は晴れますが、午後は西から次第に天気が崩れる見込みです。特に九州では所により雷を伴って激しい雨が降るでしょう。その他西日本の地域や東日本の日本海側でも夜以降雨の降り出す所がありそうです。多くの学校で入学式などのイベントが行われる今週ですが、天