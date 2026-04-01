金利の上昇が気になる住宅ローンだが、住宅金融支援機構が金融機関に対して、ローンへの取組姿勢などを調査した「住宅ローン貸出動向調査」の最新結果を公表した。金融機関では、住宅ローンについてどんな取り組みをしようとしているのだろうか？2025年度の実態とあわせて詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「2025年度 住宅ローン貸出動向調査」を公表／住宅金融支援機構最長返済期間「50年」ローンを提供する金融機関が急