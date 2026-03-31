「日清のどん兵衛」シリーズから、発売50周年を記念した商品として「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」と「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」が3月30日に発売されました。きつねうどんは東日本向け・西日本向けの2種類、天ぷらそばは全国で販売されます。これは日清食品グループの研究所で発見されたという50年前のレシピをもとに、発売当時の味わいを再現した限定商品です。鹿児島在住の筆者は、さっそく「き