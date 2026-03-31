日ごとに日差しが春めき、道端の木々が少しずつ芽吹いてくる季節になりました。気温変化をチェックして毎日「今日はどの上着にしようか」とクローゼットの前で考えるのも、この時期ならではといえそうです。SUUMOジャーナル2月の人気記事では、保護猫36匹を救った経験から生み出した究極の“猫ファースト”な家づくりや、パリの美術修復家が拾い物を調和させたセルフリノベの物語、そして最新の「住みたい街ランキング2026」の解説