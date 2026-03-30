「指定野菜」という言葉を耳にされたことはあるでしょうか。現在14品目が国の指定野菜となっていますが、ブロッコリーがこの4月、52年ぶりに指定野菜に追加されます。その魅力と県内での栽培状況を農家や関係機関に聞きました。 子どもの好きな野菜ランキングで上位に登場するなど、着実に人気を伸ばしているブロッコリーは、4月から国の指定野菜に登録されます。「指定野菜」とは、農林水産省が消費量が多く国民生