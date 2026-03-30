野球の四国アイランドリーグプラス開幕です。徳島インディゴソックスは3月28日、ホームで愛媛マンダリンパイレーツとの開幕戦を迎え、県出身選手たちが活躍を見せました。独立リーグ日本一奪還を目指す、シーズン開幕。インディゴソックスの先発は県出身、7年目の白川恵翔。元池田高校のエース、2024年は韓国プロ野球でも活躍した白川が好投を見せます。5回には、三者連続三振を奪うなど白川