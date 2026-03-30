博多発の豚骨ラーメンはなぜ世界進出できたのか。ラーメンライターの井手隊長さんは「クサウマの博多発祥のローカル食が日本全国、世界中で親しまれるグローバル食となった背景には、博多発祥のラーメンチェーンの存在がある。両者は、『ラーメンの楽しみ方』を提案したと言える」という――。※本稿は、井手隊長『ラーメンビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ken6345※