2025年12月、板橋区のタクシー会社の敷地内で、トラブルを注意したタクシー運転手の男性を殴り全治2年の重傷を負わせたとして、24歳の男が逮捕された。男は「相手がのびたあと、それ以上タコ殴りはしていない」と供述している。トラブルを注意した運転手に逆上し殴打か27日午前7時半頃、東京・板橋署でカメラが捉えたのは、のしのしとゆっくり歩く男。職業不詳の福田琉斗容疑者（24）だ。40代のタクシー運転手の男性を殴り、大けが