きょうは、西日本から北日本では、高気圧に覆われ広い範囲で晴れますが、日中の昇温などにより午後は太平洋側の地域を中心に雲が広がりやすく、にわか雨や雷雨となる所があるでしょう。気温は全国的に平年よりも高いため、過ごしやすくお花見日和ですが、空の変化にはご注意ください。あすからはきょうの晴れ間とは一転して、天気が下り坂となる見込みです。南西諸島付近にのびる前線が北上し、前線上に低気圧が発生して九州から日