きょうの関東は朝から広い範囲で晴れて、柔らかな春の日差しが届いています。午後もこのまま晴れる所が多く、見頃の桜が青空に映える姿が見られそうです。ただ、夜桜見物を予定されている方は要注意。「花に雨」な夜になってしまうかもしれません。午後は湿った空気などの影響で、関東ではだんだん雲が広がりやすくなります。夕方以降は雲行きがあやしくなって、急に雨が降り出すような所がありそうです。夜桜鑑賞をしながら外で花