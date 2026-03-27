お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日、オフィシャルブログを更新。９歳の次男・誠八くんが学校で表彰されたことを報告した。 この日、「おめでとうー！★」と題してブログを更新した小原。絵文字を交えながら「今日は小学校の終業式！」と切り出し「あーーー、３年生と５年生最後の日かぁ。。。としみじみ おもいながら見送りました」「兄弟そろって（＋お友達）登校する姿が本当に愛おしいです」と息子たちを送り出し