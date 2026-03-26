フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。3月26日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島がトランプ大統領と高市総理の共通点と、足りないものについて新聞記事などから解剖した。 プチ鹿島「今日はですね、『トランプ大統領と高市総理の共通点と、足りないものとは？』というのを考えて