児童養護施設で暮らす子どもたちは、成人すると施設を退所し自立しなければなりません。しかし親族を頼れない若者が社会の荒波にもまれながら一人で生きていくのは簡単ではありません。制度の狭間で見過ごされがちな若者の住まいの問題について、空き家を再生して若者たちとともに「ふるさと」をつくるNPO法人 東京里山開拓団に、退所後の若者たちが直面している問題について、話を聞きました。施設を出た瞬間に始まる自立の壁。児