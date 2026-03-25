【注目度A級】 ◎フィードフォースグループ（7068）3QサービスFocus：好業績の常連銘柄。株価は今年に入り右肩下がりの軟調。地合いの悪さを跳ねのけられるか心配。業種的にもアンソロピックショックなどが逆風に働く可能性あり。 【3月26日発表予定3社】 7624ＮａＩＴＯ本決算商社 2792ハニーズホールディングス3Q小売業 7068フィードフォースグルӦ