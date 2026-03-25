無印良品で手に入る、非常食にも役立つ食品・飲料を紹介します。教えてくれるのは、防災士の資格をもつ暮らし評論家・大木聖美さんです。ここでは、無印良品愛好家でもある大木さんが、普段からストックしている“おいしい備え”厳選5商品をレコメンド。現在開催中の無印良品週間でぜひチェックしてみてください。1：お気に入りの味がきっとある「食べるスープ」お湯を注ぐだけで本格的な味が楽しめる、フリーズドライタイプの「食