整理収納コンサルタントとして多くの家を見てきた本多さおりさん。愛してやまないのが、機能美と使い心地を兼ね備える無印良品のアイテムです。ここでは数ある商品から、「本当に使える」と実感した5つの名品を魅力とともにご紹介。無印良品週間でチェックしてみてはいかがでしょう。家じゅうで使いやすいデザインに夢中「日常の消耗品や食品を買いに行くついでに、収納用品や家電、服まで見られる…私にとってはテーマパークくら