整理収納コンサルタントとして多くの家を見てきた本多さおりさん。愛してやまないのが、機能美と使い心地を兼ね備える無印良品のアイテムです。ここでは数ある商品から、「本当に使える」と実感した5つの名品を魅力とともにご紹介。無印良品週間でチェックしてみてはいかがでしょう。

家じゅうで使いやすいデザインに夢中

「日常の消耗品や食品を買いに行くついでに、収納用品や家電、服まで見られる…私にとってはテーマパークくらいワクワクする場所」と本多さん。

【写真】もはや殿堂入り。吸水力のあるセルロースシート

「なにより無印良品といえば、ダサさがいっさいない見た目のよさ。家じゅうで使いやすい、“デザインしないデザイン”の魅力にすっかりとりつかれています」（本多さん、以下同）

そんな本多さんがイチオシするアイテムを紹介します。

1：間違いなく私の殿堂入り！気持ちいいほどの吸水力

無印良品の『素早く吸水する植物由来のセルロースシート』は、ふきん代わりに使用中。

「毎日2枚使って夜に煮沸。シックなグレーで、出しっぱなしでも目にうるさくないのがうれしい」

・素早く吸水する植物由来のセルロースシート 3枚組 各約17×20cm ￥499

2：家じゅうのコンセント回りで使用中。地味だけど大助かり

『ジョイントタップ・ロック付・コンセント4個口／USBポート1個口』は、ゴチャつきがちなコンセント回りをひとまとめに。

「別売りの延長コードと接続して使います。場所に応じてコードの長さをカスタムできるのが便利」

・ジョイントタップ・ロック付・コンセント4個口／USBポート1個口 3.65×19.1×高さ2.4cm ￥1990

※ 接続する機器の消費電力の合計が、電源タップの最大消費電力を超えないようご注意ください

3：自分の肌に気を使うきっかけになったアイテム

『ふき取り化粧水』は、毛穴の汚れや皮脂を取り除いてくれる、ふき取り用の化粧水。

「朝晩の洗顔後に愛用中。肌のキメが整い、小鼻回りの黒ずみが軽減したように感じます」

・ふき取り化粧水 300mL ￥1490

4：出し入れノンストレス！薄型で持ち歩きやすい

『リンクルナイロン片手で開くフラットポーチ』は、両端を握るだけで簡単に開閉できる、バネ口のポーチ。

「リップや目薬の持ち歩きに使ったり、車内用の小銭入れにしたりとマルチに活躍。私はダークグレーを買いました」

・リンクルナイロン片手で開くフラットポーチ グレー S 約12.5×10.3cm ￥790

5：ハンカチ代わりに常備。何度もリピしてます

『竹100％携帯用ペーパーナプキン』は、竹製ペーパーで破れにくく、吸水性も◎。

「携帯しやすい絶妙なサイズ感。ハンカチやティッシュの代わりとして、『リンクルナイロン片手で開くフラットポーチ』に常に数枚忍ばせています」

・竹100％携帯用ペーパーナプキン 6個 各10組 ￥99

※この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています