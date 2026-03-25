身軽さが魅力の賃貸マンション。「気軽さがある一方で、避けられない不便さもある」と話すのは、持ち家率の高い地域で築35年の賃貸マンションで夫婦ふたり暮らしをしている深尾双葉さん（42歳）。ライフスタイルの変化を経て実感した、賃貸暮らしのメリット・デメリットを語ります。メリット1：身軽に生きていける抱えるものはできるだけ少ない方がいい。それが、私たち夫婦で共有している価値観です。【写真】築35年の台所現在、