タレント明石家さんま（70）が、24日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。引退危機について語った。さんまは「今は喉じゃなくて筋肉で（しゃべっている）。TBSの医者が（言っていた）。喉はなくなったんですよ、去年の8月に」と告白した。りんたろー。は「今、喉ないんですか」と驚き、兼近大樹は「喉はなくて、筋肉で声みたいなものを出してるんですよね？」と大先輩をイジった。さんまは「声や！」とつっこみを入れ、「お前