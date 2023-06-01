ニューストップ > スポーツニュース > 森保ジャパンvsブラジル 1ー2で日本は敗れベスト32で敗退 北中米ワールドカップ 佐野海舟 サッカー日本代表 スポーツニュース・トピックス livedoor 森保ジャパンvsブラジル 1ー2で日本は敗れベスト32で敗退 2026年6月30日 5時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 森保ジャパンは日本時間30日、W杯決勝T1回戦でブラジルと対戦した 日本は前半に佐野海舟の代表初ゴールで先制するも、後半11分に同点弾を献上 アディショナルタイムに勝ち越し点を許し敗戦、ベスト32で敗退となった ◆カゼミーロが同点弾【北中米W杯速報】ブラジル、カゼミロが得点で1点取り返す🇯🇵日本 1-1 ブラジル🇧🇷— ライブドアニュース (@livedoornews) June 29, 2026 ◆佐野海舟、圧巻のシュート日本🇯🇵がブラジル🇧🇷から先制点！佐野海舟がインターセプトからそのまま持ち込み、圧巻のフィニッシュ⚽️🏆FIFAワールドカップ ラウンド32🆚ブラジル×日本DAZN無料 ライブ配信中 コークでブラボー ドリンクチケットが2026名様にその場で当たる🎯フォロー＆この投稿をリポストで今すぐ参加 pic.twitter.com/4QKCd0db5l— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 29, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 森保ジャパンvsブラジル 1ー2で日本は敗れベスト32で敗退 記事時間 06/30 04:55 本田圭佑、ブラジル戦惜敗で本音「クジ運は悪いっすよ」 記事時間 06/30 04:35 ベンチで見届けた久保建英 日本敗戦に涙目で天を仰ぐ