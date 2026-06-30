東京・江東区の「豊洲 千客万来」で20日、魚の詰め放題イベントが行われた。タイやカレイ、ブリなどが用意され、参加者は70秒で袋いっぱいに魚を詰めた。物価高の中、日用品を景品にしたクレーンゲームも人気を集めている。豊洲で高級魚も入る魚詰め放題20日の東京・江東区。鐘の音を合図に、袋に魚を詰める人たち。参加者：これで1000円だったら、元が取れた感じがする。物価高の中、お得な詰め放題のイベントが行われたのは、豊