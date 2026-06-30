北海道・岩内警察署は、2026年6月30日、住所不定の無職の男（61）を横領の疑いで逮捕したと発表しました。男は、6月17日に北斗市市渡1丁目のレンタカー会社で乗用車（時価50万円相当）1台を借りたにもかかわらず、返却期限の6月19日に返却せず、6月29日まで自己の用途のために道内で乗り回すなどし、横領した疑いが持たれています。6月29日に男が、岩内警察署管内の交番に「自首しに来ました函館で借りた車をずっと乗ってい