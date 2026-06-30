東京都中央区の銀座は1丁目から8丁目まである。北は京橋寄りから付番し新橋まで。意外と広いエリアだ。日本を代表する高級な街、銀座にも立ち食いそば屋は存在する。【美しい】芳醇な出汁に、追い出汁、決め出汁ねぎが絶品！ 銀座1丁目に久しぶりにオープンした“立ち食いそば屋”の一杯下記に列記するが有名店が多いという印象だ。・吉そば銀座本店（銀座3丁目）：てんや、共楽などがある激戦区・よもだそば銀座店（銀座4丁目