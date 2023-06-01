29日午後、新潟市西区の海で「男子高校生3人が沖合で溺れている」と釣りをしていた人から警察に通報がありました。溺れていたのは高校1年生の男子生徒3人で、このうち2人は自力で岸までたどりつきましたが、1人が行方不明となりました。その後、男子生徒は発見され心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。