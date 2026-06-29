地面とともに建物を飲み込んだ巨大な穴。福岡・田川市の住宅密集地で突然、市道に面した地面が陥没しました。縦5メートル、横3メートル、深さは約5メートル。通報を受けて駆けつけた警察などが確認したところ、穴の中にはバイクが1台落ちていたといいます。けが人はいませんでした。現場周辺は、地下に坑道が残る炭鉱の跡地。台風などによる大雨が影響して、陥没したのではないかとみられています。新たな陥没や、巻き込まれた電柱