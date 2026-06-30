スマホにおける文字入力は、毎日繰り返し行うだけあって、ちょっとしたテクニックをマスターしさえすれば、劇的に効率化できる可能性があります。逆にそうしたテクニックを知らないままだと、本来不要なはずの手間が毎日積み上がっていくことにもなりかねず、これは考えてみれば少々怖いことです。【画像で解説】あなたは何個知っていますか？「iPhoneのイライラ」をなくす、9つのTipsを見る今回はiPhoneを対象に、作業を確