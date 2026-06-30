7月1日(水)以降は梅雨前線が九州から本州の南岸沿いに延び、九州から関東を中心に雨が降り、太平洋側を中心に雨脚が強まるでしょう。3日(金)頃までは九州で警報級の大雨となる恐れがあります。また、日本のはるか南の海上では台風のたまごともいえる熱帯低気圧が発生する可能性があります。7月上旬は梅雨の最盛期7月1日〜3日頃は警報級の大雨のおそれ7月上旬は梅雨の最盛期となりそうです。7月1日(水)以降は梅雨前線が九州から本