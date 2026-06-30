29日、近鉄京都線の京都駅で脱線した列車は、復旧作業に向けて30日未明、現場から撤去・移動されました。29日午前5時10分ごろ、近鉄京都駅の構内で京都発・橿原神宮前行きの始発の普通列車が脱線しました。近鉄によりますと4両編成の列車の2両目と3両目が脱線し、乗客30人にけがはありませんでした。列車の運転士は「分岐器を通過中に後ろから引っ張られるような感じを受けたため停車させた」と話していて、近鉄が原因を調べていま