6月27日午後、新潟市内の商業施設にある女子トイレに正当な理由がないのにも関わらず立ち入ったとして65歳の男が現行犯逮捕されました。 建造物侵入で現行犯逮捕されたのは、新潟市西区五十嵐中島に住む無職の男（65）です。 男は6月27日午後2時57分ごろから午後3時2分ごろまでの約5分間、新潟市内の商業施設にある女子トイレに正当な理由がないのにも関わらず、立ち入りました。 警察によりますと、当時女子トイレには複数の女