アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の相田ケンスケ役などで知られる声優の岩永哲哉が30日までにXを更新。防災士資格取得試験に合格したことを報告した。岩永は「防災士資格取得試験に合格しました」と報告し、試験結果通知の書面を公開した。「『エヴァと防災』でお話をさせていただく中でもっと防災知識を身につける必要があると感じ防災士を目指しました」と試験を受けた動機を説明。「引き続き『災害に備える』行動を心がけて参