製作費わずか75万ドルで、全米公開初週末に1720万ドルの興行収入を稼ぎ出し、公開5週目には全世界で2億8718万ドル超えという、話題のホラー「オブセッション災愛」が7月17日に日本で公開される。カンヌ映画祭で話題 ミステリー時代劇の流れを汲む謎解きの面白さ同作はYouTubeの短編作品で注目を浴びた26歳のクリエーター、カリー・バーカー監督の長編デビュー作。内気で孤独な青年ベアが、思いを寄せるアルバイト仲間のニッ