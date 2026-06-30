栃木・那須塩原市で30日早朝、70代の男性がクマに襲われ、けがをしました。午前5時すぎ、那須塩原市中塩原で「クマに襲われた」と男性から消防に通報がありました。消防が現場に駆けつけたところ、70代の男性がけがをしていて病院に搬送されました。男性は搬送時、会話は可能だったということです。目撃者は、「そこのゴミ収集の網あるでしょ、なんか変だなと思ってのぞいてみたら、かごの5メートル下にいた、クマが」などと話しま