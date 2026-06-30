30日朝、名古屋市港区の回転寿司店で、寿司を運ぶベルトコンベアから煙が出ました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】くら寿司の従業員 ｢店内に煙が充満していて…｣ 寿司を運ぶベルトコンベアの中で配線がショートしたか 名古屋･港区 消防によりますと、30日午前9時ごろ、「くら寿司名古屋みなと店」の従業員から「店内に煙が充満していてベルトコンベアから煙が出ている」などと消防に通報がありました。 ベルト