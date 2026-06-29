火事の原因となる延長コードの使い方について、パソコンやスマホなどの周辺機器の企画・製造・販売を手掛ける、サンワサプライの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【画像】ついやりがち…これが「延長コード」が発火する“3つの危険な使い方”です！公式アカウントは「その延長コード、その使い方のままで大丈夫ですか？」と投稿。次の3つの行為をしないよう、呼び掛けています。■コンセントを差し過ぎ定格容量