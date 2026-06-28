東京都狛江市長選は２８日、投開票が行われ、無所属で現職の松原俊雄氏（７４）（自民、公明推薦）が、いずれも無所属新人で、京大院生で政治団体「再生の道」前代表の奥村光貴氏（２６）と、政治団体「こもれび狛江市民の会」役員の立川節子氏（７６）（共産、社民推薦）を破り、３選を果たした。投票率は４２・６９％で、前回選（４３・２６％）を０・５７ポイント下回った。当日有権者数は６万７７２９人。松原氏は選挙戦