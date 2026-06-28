黄川田沖縄相は２８日、沖縄県名護市辺野古沖で３月、研修旅行中だった同志社国際高校（京都府）の女子生徒ら２人が死亡した小型船転覆事故の現場付近を訪れ、献花した。閣僚による献花は初めて。黄川田氏は献花後、報道陣に「大切な命が失われた事実に強い憤りと深い悲しみを感じた」とし、「（辺野古での）基地建設の抗議船に高校生を乗せた平和学習に大きな違和感を持った。沖縄には基地の存在を含め、安全安心かつ政治的に