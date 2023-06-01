【ソウル共同】小泉進次郎防衛相は28日、韓国の首都ソウルで安圭伯国防相と会談し、日本が防衛装備移転三原則と運用指針を改定し輸出ルールを緩和した対応を踏まえ、防衛装備、技術協力について議論を進めることで一致した。今月7日に海上自衛隊と韓国海軍が人道目的の捜索救難共同訓練を約9年ぶりに再開したことを評価。さまざまな海難事故に備え、共同訓練をさらに発展させる方針を確認した。両氏の対面での会談は昨年11月以