俳優の山本裕典(38)が、10日までに更新されたTOKYO MX「キャベリバ内閣」公式YouTubeチャンネルにゲスト出演。キャバクラ通いへの本音を明かした。山本は2005年のジュノン・スーパーボーイ・コンテストで準グランプリを受賞して芸能界入りし、06年のテレビ朝日系「仮面ライダーカブト」で俳優デビュー。しかし、度重なる女性スキャンダルによって17年に所属事務所との契約が終了。一度は芸能界を引退した。この日「僕、いろ