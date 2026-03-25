マーラータン、いまも流行ってますよね。火付け役といわれる、『七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）』は初の監修商品として『セブンプレミアム 七宝麻辣湯監修 麻辣湯』（591.84円、税込／以下同）を発売しました。ただしトレンドの最前線を追う筆者は、ネクストとして『麻辣香鍋（マーラーシャングオ）』に注目しています。ということで、本稿ではこちらをレポート。『マーラーシャングオ』は汁なしマーラータンと似てる部分があ