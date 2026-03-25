アメリカのトランプ大統領は24日、ホルムズ海峡に関連しイランから「贈り物」があったとした上で、「この戦争に既に勝った」と主張しました。トランプ大統領（日本時間25日未明）「イランは我々に贈り物をくれた。きょう到着した、とてつもなく高価で、とても大きな贈り物だ」「アメリカはこの戦争に既に勝った」トランプ大統領は「贈り物」について、ホルムズ海峡に関連しているとした上で、「核関連ではなく、石油やガス関連」の