40代50代の更年期世代になると、心身の不調に悩まされることも。ヨガインストラクターのブラフ弥生さんは、アーユルヴェーダを生活習慣に取り入れることで心と体のバランスを整えているそう。今回、1日10分ですぐにまねできる、簡単アーユルヴェーダ習慣を教えてもらいました。1：1分間の「片鼻呼吸法」で自律神経を整える片鼻呼吸法には自律神経を整える効果が。【写真】耳の中心から外側へ向かってマッサージ「親指で右鼻を押さ