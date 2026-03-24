40代50代の更年期世代になると、心身の不調に悩まされることも。ヨガインストラクターのブラフ弥生さんは、アーユルヴェーダを生活習慣に取り入れることで心と体のバランスを整えているそう。今回、1日10分ですぐにまねできる、簡単アーユルヴェーダ習慣を教えてもらいました。

1：1分間の「片鼻呼吸法」で自律神経を整える

片鼻呼吸法には自律神経を整える効果が。

【写真】耳の中心から外側へ向かってマッサージ

「親指で右鼻を押さえて左で吸い、薬指で左鼻を押さえて右から吐く。これを左右交互に1分間繰り返します」（ブラフ弥生さん、以下同）

2：3分間の「耳のマッサージ」で不調がラクに

耳は“五感の入り口”といわれる重要なパーツで、風の力を感じる大切な部位だそう。

「中心から外側へ、放射状にほぐしていくことで、更年期の不調もやわらぎます。湯せんした太白ゴマ油を塗ってマッサージしても」

3：濡れた髪は必ずすぐに乾かす

アーユルヴェーダでは、濡れた髪をそのまま放置しておくのはNG。

「水のエネルギーが乱れて、体がだる重くなってしまう原因に。入浴後はなるべく早く髪を乾かします」

4：月を10分間ながめて心をクールダウン

イライラして、口調がきつくなっていると感じたときは、火のエネルギーが高まっている証拠。

「静かに夜空の月をながめることで気持ちがしずまり、おだやかさを取り戻せます」