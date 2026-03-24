結婚していれば、大なり小なり夫婦の関わり方に悩むことがあるもの。「夫婦ふたりの暮らしは、生活を共有をしすぎるとかえって衝突してしまう」と語るのは、アラフォーで夫とふたり暮らしのESSEonlineライター・小林ユリさん。今回、小林さんが「やめたらラクになった」と感じている暮らしの習慣について詳しく語ります。1：休日を一緒に過ごす買い物に出かけたり、カフェに行ったり、以前は「せっかくの休みだから夫と一緒に過ご