クリーニングに出すことの多いウールニットは、じつは家で洗濯OKなものも。「汗や皮脂汚れは水溶性のため、洗濯機で洗う方がすっきり落ち、コストも抑えられます」と話すのは、洗濯研究家の平島利恵さん。そんなニットセーターを洗うコツや、編み地の風合いを守る正しい干し方・保管方法について教えてもらいました。1：汚れを落としたいところを表にしてたたみ、ネットに入れる汚れを落としたい部分を表にし、ぴったりサイズにな